香港个股：恒大地产获准39.4亿元人民币收购中新大东方人寿半数股权

路透香港11月23日 - 中国大型房地产商--恒大地产 宣布进军保险业，公司表示，中国保监会已批准其以约39.4亿元人民币收购中新大东方人寿之50%股权。

恒大地产周日晚间的公告称，收购事项是集团进军保险业务的战略部署，交易完成后，中新大东方将易名为“恒大人寿”。

公司并称，“恒大集团现开发300余个项目及该等项目涉及逾数百万的居民的小区资源，将有效推动恒大人寿之发展，同时藉此发展并涵盖恒大集团社区居民全生命周期的综合保险服务，实现与集团地产业务的战略互补。”

交易卖方为重庆市城市建设投资以及重庆市地产集团，分别向恒大地产子公司恒大南昌转让于中新大东方各25%之股权。

中新大东方成立于2006年，是目前中国唯一将总部设在西部地区的全国性中外合资寿险公司，注册资本为10亿元，其他股东重庆财信企业集团及大东方人寿保险公司(The Great Eastern Life Assurance Company)占余下各25%之股权。

于2013及14年度，中新大东方人寿分别录得除税后净亏损6,054万元及4,821万元。于今年10月末之未经审计资产净值4.88亿元。

恒大地产周一早盘开低0.46%，报6.43港元。（完）

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