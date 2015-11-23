金属期市：基金因做空铜市而付出惨重代价

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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“这看来确实像是有人要让这些空头的日子不好过，到头来他们可能会付出高昂的代价，”一名铜交易商补充说，“而大型头寸持有者则可能获利丰厚。”
市场一直存在一家大量持仓的机构，持有50-80%现货合约及仓单；本周又有一家机构加入这一行列，持有40-50%的现货合约及仓单。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 周四触及每吨4,573.50美元，为逾六年来最低位，市场对中国需求的疑虑引发卖盘；今年全球铜需求估计约达2,300万吨，中国需求约莫占据半壁江山。
然而，期货价格虽然可能下滑，但近月合约料将持续呈现溢价，直到大量持有的仓单及现货合约被出脱。
“大型头寸持有者的出现，确实加重已然‘技术性’偏空的市况，”一名LME交易商指出。“在经济成长好转及基金决定作多而非作空以前，都将是这种情况。”(完) (编译 张涛/龚芳; 审校 徐文焰/郑茵)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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