金属期市：基金因做空铜市而付出惨重代价

“这看来确实像是有人要让这些空头的日子不好过，到头来他们可能会付出高昂的代价，”一名铜交易商补充说，“而大型头寸持有者则可能获利丰厚。”

市场一直存在一家大量持仓的机构，持有50-80%现货合约及仓单；本周又有一家机构加入这一行列，持有40-50%的现货合约及仓单。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 周四触及每吨4,573.50美元，为逾六年来最低位，市场对中国需求的疑虑引发卖盘；今年全球铜需求估计约达2,300万吨，中国需求约莫占据半壁江山。

然而，期货价格虽然可能下滑，但近月合约料将持续呈现溢价，直到大量持有的仓单及现货合约被出脱。