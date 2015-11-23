日本已公布经济指标--2015/11/23

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.2% p -0.2% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.2% -0.2% 11月26日 -0.1% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 -0.1% -0.1% 11月26日 -0.1% 工业生产(m/m) 9月 +1.1% r -1.2% r 11月29日 -- 失业率 9月 3.4% p 3.4% @ 11月26日 3.4% 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差1,115 逆差1,145 12月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 9月 -0.4% +2.9% 11月26日 +0.1% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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