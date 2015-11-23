美国个股：特斯拉在全球召回9万辆Model S汽车，检查安全带固定问题

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透11月20日 - 特斯拉汽车(Tesla) 周五公布，公司将召回全部9万辆Model S轿车，检查前座安全带配件可能存在的瑕疵。
此次是全球范围召回。多数受影响车辆是在美国，部分在欧洲和亚洲。这家“环保”汽车厂商在Nasdaq市场的股价收低0.8%，报220.01美元。
该公司称，此次全球召回的成本将“不会造成很大影响”。今年11月初该公司收到一份报告称，一辆正在行驶的Model S型轿车前排座位的乘客回头与后排乘客交谈时，安全带断开。
特斯拉发言人周五称，尚未出现与这一问题有关的事故或伤亡事件。
该公司向特斯拉轿车车主发送电子邮件，要求车主将车开到特斯拉的服务中心，检查将安全带系统固定在车身上的螺栓。
“我们的调查无法揭示问题根源，”特斯拉发言人称，“我们要检查每一辆车。”
他说，“我们料想绝大多数安全带是完好的。”(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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