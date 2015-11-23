韩国已公布经济指标--2015/11/23

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +1.2% @-p +0.3% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +0.9% +0.6% 11月30日 -- 工业生产(m/m) 9月 +1.9% @-p +0.2% @-r 11月29日 -- 失业率 10月 3.4% @ 3.5% @ 12月15日 -- 贸易收支(亿美元) 10月 顺差67 r 顺差89 r 12月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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