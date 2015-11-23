金属期市：LME期铜跌至六年新低，受累于中国需求减弱

但上海期锌 涨2.1%，此前中国大型锌冶炼商表示明年将减产500,000吨，减产幅度为其产量的近五分之一。

LME将推出的新的钢铁和铝期货有望吸引客户的初步兴趣，但在熊市背景下要累积强大的流动性可能会有挑战。(完)