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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 10:02 BJT

金属期市：LME期铜跌至六年新低，受累于中国需求减弱

上海期镍 跌4%，拖累伦敦期镍 跌2%，市场担心中国钢铁供应过剩将打击其他钢铁生产原料。

但上海期锌 涨2.1%，此前中国大型锌冶炼商表示明年将减产500,000吨，减产幅度为其产量的近五分之一。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中公布，全球精炼铜市场8月份供应过剩81,000吨，7月份短缺3,000吨。

LME将推出的新的钢铁和铝期货有望吸引客户的初步兴趣，但在熊市背景下要累积强大的流动性可能会有挑战。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 龚芳/戴素萍)

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