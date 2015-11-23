金属期市：LME期铜跌至六年新低，受累于中国需求减弱

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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上海期镍 跌4%，拖累伦敦期镍 跌2%，市场担心中国钢铁供应过剩将打击其他钢铁生产原料。
但上海期锌 涨2.1%，此前中国大型锌冶炼商表示明年将减产500,000吨，减产幅度为其产量的近五分之一。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中公布，全球精炼铜市场8月份供应过剩81,000吨，7月份短缺3,000吨。
LME将推出的新的钢铁和铝期货有望吸引客户的初步兴趣，但在熊市背景下要累积强大的流动性可能会有挑战。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 龚芳/戴素萍)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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