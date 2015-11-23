欧洲金融：意大利推出36亿欧元银行救助新基金，挽救四家小型银行

* 意大利计划在新的“救助”规定生效前救助四家银行

* 意大利央行负责实施救助，资金由运营良好的银行提供

* 政府紧急通过相关法令

路透罗马11月22日 - 意大利周日推出一个新计划，赶在明年行业更严格新规生效前，要以36亿欧元(38.3亿美元)资金救助四家小型储蓄银行。

这一救助计划的资金将由该国运营稳健的银行承担，而非由纳税人负担。由运转良好的银行出资新组建一个国家救助基金(National Resolution Fund)，具体救助行动由意大利央行负责实施。

欧盟银行业新规1月将生效，根据规定，存款10万欧元以上的储户以及股东和债权人将必须先行承担亏损，之后才可以动用公共资金予以支持。意大利希望在1月新规生效前救助这些银行。

根据周日宣布的这项救助计划，银行股东和次级债券持有人将承担损失，但存款、经常帐和一般性债券持有人不承担损失。

“国家以及纳税人在这个过程中完全不承担相关成本，”意大利央行在一份声明中称。

声明补充称，近几个月意大利还提出其他一系列解决方案救助身处困境的银行，但欧盟均以非法国家救助的理由予以驳回。

Banca delle Marche、Banca Popolare dell'Etruria 、 Cassa di Risparmio di Ferrara和Cassa di Risparmio di Chieti这四家银行过去两年都处在特别管理期，因审计发现账户存在漏洞。

虽然这几家银行规模还不足以给银行体系带来系统性风险，但意大利政府担心，若在新规则实施后进行救助，购买这些银行债券的散户投资人或蒙受损失。

当局还担心，这可能吓跑较小储户，导致意大利银行业者失去主要资金来源，或许还会导致银行挤兑。