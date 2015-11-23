台湾汇市：台币盘初实质交易走疲，受亚币及人民币弱势影响

路透台北11月23日 - 台币兑美元 周一盘初实质汇价趋弱，跟进亚币及人民币的弱势。汇银人士表示，盘初外资稍汇出，但美元买盘并未太强，估计本周汇价料在区间盘整。

汇银人士表示，临近月底美元的卖压可能偏重，但因12月美国可能升息的预期还是很强，估计美元中线仍为走强格局。

〞亚币回贬一点，这周也还要看一下人民币走势，〞一位小型商银交易人士说。

离岸人民币 早盘急跌约180个点子，为两个月来新低 中国人民币兑美元 开盘报6.3900元，上日收报6.3850元

韩元兑美元 盘初在1,156.5，上日收在1,154.3。日本金融市场周一休市一日。

本地时间10:25时，台股加权指数 跌0.12%；台币早盘实质交易区间落在32.555-32.601；上日在32.520-32.583。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月期美元/台币换汇点折价缩小，美元重获看好；目前一个月美元/台币远汇 报32.520/32.630，上日收在32.480。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.550-32.650

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