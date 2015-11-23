港报社评：建制派实干理性得人心--文汇报11月23日

新一届区议会选举昨日尘埃落定。本届区议会选举的投票率为47%，是历来最高。虽然截稿时多数选区选票仍在点算中，但各方观察预计，建制派将赢得多数议席，反对派总体上初嚐「票债票偿」苦果。区选结果会清楚反映本港民心所向，反映选民求发展、求安定、重民生，极之厌倦政争和泛政治化，拒绝区议会政治化，因此用选票支持实干理性、扎根基层、真心为民的建制派，惩罚激进乱港的反对派。尊重法治是香港的核心价值，维护繁荣稳定是市民最大诉求，议员实干为民是市民的最大期盼，所有从政者应该认真分析、领悟区选结果包含的意义，更准确掌握民意所向、香港发展方向所在。

本次区议会选举，是违法「占中」失败、政改方案被反对派「綑绑」否决之后首次全港性选举，建制派和反对派对选举都高度重视，加上出现一些「占中」催生的「伞兵」参与，因此选情备受关注。在选举投票率创出新高、选情激烈的情况下，建制派连连报捷，反对派议席失守，结果显示，市民对区选态度务实理性，看重的是候选人实干的往绩和理性的政纲，求发展、求安定、重民生是香港社会的主流民意。

根据以往选举惯例，舆论普遍认为，高投票率有利反对派选情。但是此次区选结果说明，时移势易，近年香港社会泛政治化日益严重，尤其经历去年的违法「占中」及今年政改方案遭反对派「綑绑」否决，香港政争内耗、社会撕裂引发市民极大不满，市民参与政治的心态和支持取态也在变化。

过去一年的连串政争冲突，社会泛政治化愈演愈烈，对香港能否继续维持良好法治，能否继续成功落实「一国两制」，能否把握国家发展带来的新机遇，能否保障长期繁荣稳定、市民安居乐业，均构成严峻挑战。所有真心希望香港好、希望下一代能有美好未来的市民，都非常期盼香港能尽早摆脱政争，走出困局。这就是此次区选的政治大背景。

此次区选投票率高、建制派赢得多数议席，显示选民对香港政争泛滥忍无可忍，沉默的大多数用手中的选票向激进乱港的反对派「说不」，显示市民的政治取态更加清晰坚定，投票取向最终决定于谁能维护香港的整体利益和市民的切身利益，谁对香港的未来负责任。香港市民对政治并不冷感，不会对违法乱港的行为坐视不理，懂得辨别是非对错，不受空洞的泛政治化口号所蛊惑，最终冷静理性作出明智抉择。

区议会在本港的管治政治架构中，属于地区事务的谘询组织，担当市民与政府间的桥梁，职能主要与地区性的民生事务有关。区议员的主要工作就是反映民意，为街坊解决区内各种切身问题，举凡文娱康乐、通渠修路、环境卫生、交通安排、敬老助幼等与民生息息相关的议题，都是区议员的正业。区议会的本质决定了区选重民生、非政治化的特点。一向以来，建制派扎根基层、熟悉民情、热心服务街坊，踏踏实实为市民谋福利；相比之下，反对派不注重地区工作，利用区议会作为搞政治的平台，在区内大肆煽动政治化，企图浑水摸鱼，扭曲区议会服务市民的性质。反对派只懂「政治挂帅」，连食水含铅事件、全港性系统评估（TSA）风波等民生问题都被他们利用作为捞取选票的机会，市民当然要以选票对泛政治化表达厌倦和不满。两相比较下，市民选择理性实干的建制派候选人，也就顺理成章了。

此次区议会选举的影响和启示，在全部选举结果产生后，值得认真全面总结。有一点已经可以肯定，那就是香港全社会、广大香港市民希望重回法治、和平、稳定正轨，期望香港聚焦发展经济、改善民生、促进和谐。任何政治势力，如果违背主流民意，搞政治暴力和激进行动，必将受到市民的选票惩罚。任何参选的政治人物，都必须积极回应市民诉求，顺应民意而为，踏踏实实为市民做实事、谋福祉，才能不负市民所托，获得民意支持。

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