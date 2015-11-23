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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 09:59 BJT

《汇市简讯》美元指数小幅走坚，技术面发出看涨信号上看年内高位

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* 美元指数全线小幅走坚，受益于亚洲时段美元需求

* 周末消息面清淡。E-迷你标普500指数期货升0.1%，亚洲(不包括日本)股市涨0.06%，日股休市

* 五、10和20日/周移动均线向上--20日波林格区间看多

* 看涨格局确立，上看4月和3月趋势高位100.00/30

* 5日移动均值98.87和4月高位99.99分别为首道支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/haz95w

(完)

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