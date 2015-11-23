《汇市简讯》美元指数小幅走坚，技术面发出看涨信号上看年内高位

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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0136GMT
* 美元指数全线小幅走坚，受益于亚洲时段美元需求
* 周末消息面清淡。E-迷你标普500指数期货升0.1%，亚洲(不包括日本)股市涨0.06%，日股休市
* 五、10和20日/周移动均线向上--20日波林格区间看多
* 看涨格局确立，上看4月和3月趋势高位100.00/30
* 5日移动均值98.87和4月高位99.99分别为首道支撑/阻力位
(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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