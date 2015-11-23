港报社评：高投票率得力于政治暗涌--星岛日报11月23日

区议会投票率创下历届最高纪录，却没有重演十二年前建制派在高投票率下大败的历史，反而民主党前主席何俊仁和民协前主席冯检基都在老巢连任失败，占领行动发挥不到当年反对《基本法》廿三条运动的效应，撼动不了建制派在地区议会的优势，传统民主派更遭激进民主派削弱。 曾经有政治人物说过：投票率高反映选民不满政府，有利反对派。二○○三年区议会选举创下四成四的高投票率，纪录到今年才被打破，当年民主派就是承接反廿三条七一大游行的余威，以「踢走保皇党」为口号，把建制派打得落花流水。今次是占领行动后首个全港大型选举，反而是建制派攻势极度凌厉，传统民主派陷入苦战。 ○三年的选举，是意识形态凌驾地区工作的选举，有在地区耕耘多年的明星级建制议员连任失败，有毫无地区工作经验的候选人纯粹因为打着民主派旗号即当选。今次占领行动刺激社会两极化，令较为倚靠游离票取胜的传统泛民主派受到两面夹攻。

今届选民人数和投票人数都是历来最多，超过二十六万位新登记选民中，十八至二十岁者占了四分一，不少新一代首投族意识形态较倾向民主派一边，但是他们往往觉得传统民主派老化和起不了作用，倾向投票给乘「雨伞运动」而起的较「激」候选人，这些「伞兵」参选，不仅「」掉传统民主派的选票，部分人还赢得议席。 传统泛民今次的选举策略，对普选议题采取较为低调的姿态，聚焦于食水含铅等民生事项，原因是沾不到占领行动的光，反而因为受到占领行动捆绑，否决了普选特首政制改革方案，担心护住基本盘之余，招致一些政治立场温和的选民不满。

占领行动不利传统泛民的另一个副作用，是刺激建制派大大提高战斗意识，全力加强部署及增拨资源，不让社会向占领行动展现的激进民主势力倾斜。建制派向来在地区事务方面享有人力财力等多方面的优势，今次同时利用部分市民对占领行动的怨气，在誓师大会上增加了「踢走泛民」的口号。 在中央分管港澳工作的全国人大委员长张德江，今春在北京接见港澳政协委员时，列出了「爱国爱港阵营」今年两个「硬任务」，其一是通过政改，其二是做好区议会选举。政改通过不了，建制派更加努力，务求在区议会选举取得成绩，为此加强协调和动员，以及透过社团组织，支持一些并不隶属于政党的独立候选人。 今次区议会选举不再以意识形态为宣传重心，但是在地区事务和民生议题背后，仍然充满意识形态暗涌，投票率打破历届纪录，显示这股暗涌将在明年的立法会选举发挥更大的威力。

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