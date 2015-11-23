港报社评：希拉莉强硬反恐有利选情--信报11月23日

短时间之内，恐怖组织「伊斯兰国」由肆虐中东扩大至为祸世界，一下子变成全球公敌，联合国安理会一致通过法国起草的决议案谴责暴行，呼吁有能力的会员国可根据国际法，在敍利亚和伊拉克境内对「伊斯兰国」据点采取一切必要措施，防止和打击一切恐怖主义行为。联合国又敦促各国阻止圣战士前往敍利亚和伊拉克，以及切断恐怖分子的资金来源。

中国常驻联合国代表刘结一表示：「中国政府坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴力恐怖犯罪活动，我们将与国际社会进一步加强反恐合作，维护世界和平与安宁。」中国和俄罗斯共同呼吁国际社会组成反恐统一战线。

法国起草决议案，当然是因为巴黎在十一月十三日「黑色星期五」受到连环恐怖袭击，死伤枕藉；中国和俄罗斯摒弃分歧，与西方社会站在同一阵线，原因是中国公民樊京辉被处决，俄罗斯客机被炸毁，罪魁祸首皆是如今人人得而诛之的「伊斯兰国」。尽管中国不一定积极配合海外军事行动，解放军直接出兵的机会比较低，但在可见的将来，敍利亚相信会被「有能力的会员国」炸至面目全非。

联合国为各国反恐工作开绿灯，一方面固然会影响中东局势，另一方面，亦会为美国大选带来一定程度的变数。众所周知，假如国际社会加强军事介入敍伊两国的力度，自恃拳头大的美国不可能缺席，如何反恐将是民主党与共和党总统参选人的重要议题，谁都无法避而不谈。

传统上，主战的共和党鹰派在反恐的议题之上比较占优，既然杀人如麻的「伊斯兰国」太过嚣张，共和党一举起反恐旗帜，摆出与恶势力誓不两立的姿态，自然吸引到相当大的支持度。事实上，该党志切角逐提名的总统参选人，已急不及待以此挞伐民主党，其中富商特朗普批评现任总统奥巴马太怕事，才会让「伊斯兰国」有机可乘，自夸对于恐怖主义威胁触觉敏锐，适合担任美国三军统帅；杰布布殊亦不甘人后，高调表示不可向恐怖势力妥协，必须除之而后快。

民主党内，目前在芸芸参选人之中民望领先的希拉莉，在反恐议题之上会吃亏吗？她会难以抵挡共和党的咄咄逼人吗？也不尽然，巴黎恐袭之后，希拉莉呼吁全球团结对付「伊斯兰国」，她不但主张增加空袭力度，而且要求国会进行新的动武授权，对于出动地面部队持开放态度，还赞成在敍利亚设立禁飞区，强硬口吻跟共和党不遑多让。

希拉莉曾经是前总统乔治布殊在位之时的参议员，又在奥巴马第一个总统任期担当国务卿四年，两个职位都受到非议，前者是她有份授权小布殊出兵伊拉克，造成今日尾大不掉的烂摊子；后者是她助长奥巴马的中东政策姑息养奸，让「伊斯兰国」乘机崛起。吊诡的却是，这两点非议恰恰反映了一个事实，希拉莉从政与反恐的经验最丰富，由她来担任三军总司令，也许要比口没遮拦的政坛新手特朗普审慎和务实得多。

如果说，小布殊以没有事实根据的「大杀伤力武器」为由出兵伊拉克，追剿他口中的邪恶轴心，推翻萨达姆但无法重建秩序，乃恐怖主义冒起的导火线，那么理性的美国选民大概会想，究竟再由主战的共和党执政是不是一件好事？在这个问题的考量，既有国家安全经验，又能摆出强硬姿态的民主党参选人希拉莉，无疑稍占优势。

联合国安理会一致通过决议案谴责「伊斯兰国」，未来有机会正式授权各国动武，那时候，美国的总统参选人相信会一个比一个强硬、勇武。

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