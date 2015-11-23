港报社评：区选投票创新高，助推民主前进--经济日报11月23日

区议会选举投票率创新高，此虽与本港政治化氛围有关，惟社会意见多元本是常态，港人以投票文明表态，总胜过口角动粗。除投票外，选民更应积极监督议员，才最有利本港民主。

今届区议会的投票率本来被看淡，惟结果却出人意表，投票率高达47%，超越2003年的44.1%，创历届新高，投票人数逾146万人，较上届大增近26万。区选投票率大升，相信与本港当前政治气氛不无关系。

近年本港社会运动一浪接一浪，尤其去年的占领运动过后，社会对立更甚，支持不同政治阵营的市民更趋壁垒分明，这种激烈对峙的政治氛围，更投射至区议会选举，如建制阵营打出「票债票偿」口号，狙击泛民；泛民一方亦图从建制派手上夺取更多议席，增加与建制派角力的政治能量。

或许有人会以较负面角度，形容本港社会正日趋撕裂，惟若从较正面的角度看，香港作为开放社会，社会意见多元化，甚至以具体行动表达诉求实是常态，关键是以甚么手段表态。

就如过去年轻人投票率较低，但今次却有不少年轻人，受占领行动激发更积极投票，甚至有组成「伞兵」投入选战；以至过往政治冷感的「沉默大多数」，亦不希望继续噤声而「被代表」，以选票清晰表达意向。

虽然不同市民的投票动机各有不同，惟只要按个人意愿站出来投票，对香港来说都是好事，都值得肯定。

此因选民积极投票、推高投票率，将更有效透过选举反映民情，提升议会民意代表性，远比沉默不表态优胜；且市民按照民主制度，以文明手段，藉选票表达个人政见，在选举中分出高下，较粗言谩骂、甚至初则口角继而动粗等不民主、不文明的方式，更符公平公正精神。

然而，要推动本港民主前进，参与投票仅是第一步，还需下一步的积极监察当选议员以至各政党，到底他们有否在议会内如实反映民意、议会工作是否到位，衡量下届是否继续以选票支持，又或另选贤明，以民主机制优胜劣汰，令社会诸般分歧争拗可藉选举与理性辩论化解。此除助本港重建解决社会争拗的平台，亦令议会在更确实反映民意下，为民谋福，促经济、民生进步。

市民积极投票，亦是最好的方法，证明民主并不会为香港带来混乱与发展停滞，反而是推动本港政治、经济、社会良性发展的关键稳定器，让港人有更强烈、确切理据，争取在民主路上向前跨出更大步。

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