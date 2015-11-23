《路透峰会》英国退欧或致市场动荡，央行若加息或难抉择

英仕曼集团(Man Group)总裁Luke Ellis表示，英镑兑美元 若跌至1.45美元，将提供买入机会。

但他提醒称，如果公投前英国央行基于英镑贬值而上调利率，那么英国民众投票赞成留在欧盟的话，英镑可能大幅上涨，从而压低通胀。他指出，和升息一道，那将对英国经济造成“双重”打击。

Pictet资产管理公司跨资产策略主管Percival Stanion表示，英国退出欧盟对于长期内的英国经济而言不会成为“末日大决战”。但肯定会对内部投资决策造成重大干扰，金融业和市场将可能比较脆弱。Stanion认为英国退出欧盟的可能性有30-40%。

Columbia Threadneedle Investments投资总监Mark Burgess称，投票退出欧盟将损及伦敦作为全球外汇交易中心的地位。“伦敦将会失去市场，法兰克福抢占地盘不足为奇。”

鉴于英国央行守卫金融系统稳定性以及管理货币政策的双重职责，公投造成的附带结果或将给其带来许多头疼的问题。

Standard Life Investments投资总监Rod Paris怀疑英国央行可能会受到公投的制约，即便退出欧盟“可能无益--给投资者带来不确定性”。英国央行需要确信，公投结果将对市场和经济造成持久影响，从而其应该大幅调整货币政策路径。(完) (编译 孙国玉/王丽鑫/李春喜/王兴亚；审校 徐文焰/张若琪/龚芳)