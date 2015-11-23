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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 10:55 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月23日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================  
 *进出口行       50            3       *周四招标       固息金融债  *11/26-11/30
                 50            5                       固息增发债  *11/26-11/30
                 60           10                       固息增发债  *11/26-11/30
              （2015年第17期新发、16期和14期增发债）
  进出口行       50            3   *3.3939%(基准3.04%) 浮息增发债   11/19-11/23
                 50            5       *3.4679%        固息增发债   11/19-11/23
                 60           10       *3.7131%        固息增发债   11/19-11/23
           (2015年第15、16期和14期增发债，3年浮息债以三个月Shibor为基准)
  进出口行   *13.6亿美元       3      3M Libor+1%      浮息美元债券 11/20-11/30
                         （2015年第一期美元债）       
  农发行        *70            3       *3.2105%        固息增发债  *11/23-11/24
                *70            5       *3.4711%        固息增发债  *11/23-11/24
                *70           10       *3.7061%        固息增发债  *11/23-11/24    
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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