《中国金融债发行日程表》--11月23日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *进出口行 50 3 *周四招标 固息金融债 *11/26-11/30 50 5 固息增发债 *11/26-11/30 60 10 固息增发债 *11/26-11/30 （2015年第17期新发、16期和14期增发债） 进出口行 50 3 *3.3939%(基准3.04%) 浮息增发债 11/19-11/23 50 5 *3.4679% 固息增发债 11/19-11/23 60 10 *3.7131% 固息增发债 11/19-11/23 (2015年第15、16期和14期增发债，3年浮息债以三个月Shibor为基准) 进出口行 *13.6亿美元 3 3M Libor+1% 浮息美元债券 11/20-11/30 （2015年第一期美元债） 农发行 *70 3 *3.2105% 固息增发债 *11/23-11/24 *70 5 *3.4711% 固息增发债 *11/23-11/24 *70 10 *3.7061% 固息增发债 *11/23-11/24 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次