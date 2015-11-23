台湾债市：10年券殖利率盘初区间微扬，欠缺题材支撑暂在低档狭幅整理

路透台北11月23日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周一盘初区间微扬。交易员指出，上日台债多头行情欠缺基本面等实质题材支撑，有点短线交投过热的情况，早盘台债交投转趋冷静，104/12R殖利率稍有走高，今日主流券料暂在低档区间狭幅整理。

他们表示，由于感恩节假期将至，美债走势陷入盘整，令台债多方缺乏议题带动，早盘台债交投转淡，且以短线交易为主，盘初104/12R殖利率徘徊在1.155%附近窄幅波动。

〞今天银行先停看听一下，交投以券商为主。〞一位大型证券台债交易员说。

另位外商银行交易员也称，上日台债多头行情不会是一日行情，主流券殖利率趋势仍是缓步向下，只不过目前多方需要题材支撑殖利率续探低位，短线暂先在低档稍作整理。

本地时间10:17时，五年券104/13期 暂无成交纪录；10年券104/12R殖利率走扬0.22个基点至1.1562%，成交量为35.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.06%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.72-0.74%；104/12R期则在1.15-1.17%。

美国公债价格周五下跌，交投震荡，美国股市的上涨减少了低收益率公债的吸引力，因投资者对于升息不会损害企业利润的信心增强。指标10年期公债 价格下跌5/32，收益率为2.264%，较周四尾盘上涨2个基点。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格下跌，收益率曲线为8月以来最平

--美国利率：旧金山联储总裁威廉姆斯认为，12月或有强有力的理由加息