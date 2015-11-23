澳新汇市：澳新货币受利差交易提振，欧元下滑

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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走软的主要原因是欧洲央行和美联储的利率前景背道而驰，使得德国公债收益率在负值区间进一步下跌。
“欧洲央行料扩大量化宽松，而美联储将步入缓慢升息周期，这迫使投资者...现在关注收益率，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes称。
结果，投资者大举进行利差交易，以低利率借入欧元，然后买入高收益资产如新西兰元和澳元。
欧元兑新西兰元 报1.6276，持于五个月低点附近；若跌破1.6152，则创下6月以来最低点。
澳元兑美元 报0.7185，自盘初高点0.7249回落，部分因为铜价下跌。支撑位在0.7185美元，阻力位在0.7250附近，市场在四周内曾四次测试该水准。
因日本适逢公共假期，亚洲时段市场交投清淡。
新西兰元兑美元 跌至0.6520，因美国下月升息前景支撑美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 郑茵/徐文焰)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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