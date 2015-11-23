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市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 10:43 BJT

国际油市：对冲基金大砍美国原油多仓至8月以来低位，因库存增加

路透11月20日 - 周五出炉的数据显示，对冲基金削减美国原油多仓，降至8月以来最低水位，因担忧美国原油库存逼近4月所创纪录高位。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，11月17日止当周，对冲基金等基金经理在纽约商业期货交易所(NYMEX)的原油期货净多仓较前一周减少16%。

美国政府周三发布的数据显示，美国原油库存连续第八周上扬，库存增至逾4.87亿桶，逼近4月所创4.909亿桶的纪录高位。

CFTC数据显示，11月17日止当周，基金经理对美国几个油市的净多仓减少20,238口，至107,112口合约。

路透追踪CFTC的图表显示，此为8月25日止当周以来，美国油市净多仓最低的水位。(完) (编译 龚芳; 审校 张涛)

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