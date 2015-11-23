香港个股：复星完成收购美国Ironshore剩余80%权益，早盘初段逆市小涨

路透香港11月23日 - 中国综合型投资企业--复星国际 周一称，该公司已完成收购美国保险商Ironshore剩余的80%权益，其股份早盘初段逆市涨逾1%。

复星在联交所一份声明中称，已获得美国、英国以及其他所需司法管辖区域的所有相关监管机构批准，通过并购形式，完成收购Ironshore剩余80%的拥有权权益。连同今年2月收购Ironshore的20%拥有权权益，Ironshore已成为复星国际有限公司间接持有的一家全资附属公司。

复星董事长郭广昌表示，“此次交易的成功完成，是复星在特种险行业以至美国金融行业投资的重要里程碑，同时也显着加强复星以保险为核心的综合金融能力。”

目前，复星的保险业务投资包括永安财险、复星保德信人寿、鼎睿再保险、Fidelidade集团、Ironshore及MIG，覆盖全球主要市场的财险、寿险、再保险、综合保险、劳工险、特种险的全方位保险产业。复星指出，保险板块已成为了公司业绩增长的关键引擎。

Ironshore通过其辖下多个国际平台，为世界各地客户提供经由经纪人渠道的特种商业财产和意外伤害保险服务；截至今年9月底止其可投资资产约51亿美元。

香港时间10:31，复星逆市升1.56%，报14.36港元。（完）

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