《全球重要经济事件一览表》--11月23日-11月30日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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11月23日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会召开会议，不讨论利率议题。
法兰克福--法律与金融学院举办银行文化和道德会议。演讲嘉宾包括纽约联储执行副总裁Alberto Musalem、德国央行委员Andreas Dombret、欧洲央行银行监管委员会主席努伊。
德国弗赖堡--德国央行总裁魏德曼讲话(1100)。
法兰克福--欧洲央行副总裁康斯坦西欧在一个犹太纪念碑揭幕仪式上讲话(1000)。
挪威耶夫纳克尔--挪威央行总裁奥尔森向工会发表演讲。
布鲁塞尔--欧元区财长会议，讨论欧盟执委会对各国2016年预算草案的评估。
11月24日(二)
加拿大里贾纳--加拿大央行副总裁Lynn Patterson发表演说(2015)。
巴黎--法国央行新任总裁维勒鲁瓦德加洛召开关于20欧元面值新钞的记者会(1030)。
马德里--西班牙央行经济与统计处新任处长介绍第三季非金融企业业绩(0900)。
11月25日(三)
日本松江--日本央行政策委员会审议委员白井早由里将向本地商界领袖发表讲话，而后举行新闻记者发布会(0100)。
伦敦--英国财政大臣奥斯本发表秋季陈述及开支审查报告(1230)。
法兰克福--欧洲央行副总裁康斯坦西欧发布半年度金融稳定评估报告(1000)。
斯德哥尔摩--瑞典央行发布金融稳定报告(0830)。
伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔发表讲话(1030)。
11月26日(四)
马德里--西班牙央行总裁林德在第八届桑坦德国际银行会议中发表主旨演讲(1040)。
11月27日(五)
暂无重要经济事件。
**11月30日(一)
日本名古屋--日本央行总裁黑田东彦对名古屋当地企业领袖讲话(0100)。
西班牙帕尔玛--西班牙央行总裁林德就“西班牙经济的现状与展望”发表演讲(1825)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告
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美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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