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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 10:47 BJT

中国新债：进出口行周四将发行160亿三期固息债，期限三年、五年和10年

路透上海11月23日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(26日)在银行间债市招标发行至多160亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。

上述三期债中，三年为新发债，五年为该行今年第16期 债的第二次增发，10年为14期 的第九次增发，对应票面利率3.48%和3.87%。

具体发行条款如下：

2015年第17期新发、16期和14期增发债

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期限/计息方式 3/5/10年固息

招标规模上限 3/5年：50亿元；10年：60亿元

招标时间 11月26日10:00-11:30

中标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)

起息日 三年：11月30日；五年：11月16日；10年：9月14日

缴款日 11月30日

分销期 11/26-11/30

上市日 12月2日

发行手续费 三年0.05%；五年0.10%；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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