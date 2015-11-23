中国新债：进出口行周四将发行160亿三期固息债，期限三年、五年和10年

路透上海11月23日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(26日)在银行间债市招标发行至多160亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。

上述三期债中，三年为新发债，五年为该行今年第16期 债的第二次增发，10年为14期 的第九次增发，对应票面利率3.48%和3.87%。