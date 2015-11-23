中国新债：进出口行周四将发行160亿三期固息债，期限三年、五年和10年

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透上海11月23日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(26日)在银行间债市招标发行至多160亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。
上述三期债中，三年为新发债，五年为该行今年第16期 债的第二次增发，10年为14期 的第九次增发，对应票面利率3.48%和3.87%。
具体发行条款如下：
2015年第17期新发、16期和14期增发债
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期限/计息方式 3/5/10年固息
招标规模上限 3/5年：50亿元；10年：60亿元
招标时间 11月26日10:00-11:30
中标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)
起息日 三年：11月30日；五年：11月16日；10年：9月14日
缴款日 11月30日
分销期 11/26-11/30
上市日 12月2日
发行手续费 三年0.05%；五年0.10%；10年0.15%
基本承销额 无
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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