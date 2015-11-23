韩国金融市场：韩股受美股涨势激励站回2,000点大关；韩元下滑

上周五，欧洲央行总裁德拉吉暗示，该央行将在12月3日政策会议上推出新的刺激措施。

“安排在12月的大事件正在考验市场的流动性，比如美联储会议和欧洲央行会议，”现代证券的股票分析师Rhoo Yong-seok说。

三星物产 股价劲扬6%，此前该公司表示，它赢得一份在悉尼修建地下道，总价9,790亿韩元的订单。

韩美药品(Hanmi Pharm Co Ltd) 飙涨7.5%，此前该公司称，正在寻求美国当局批准它对其抗癌药poziotinib进行第二阶段的临床试验。

近中午时分外资新抛售691亿韩元(5,962万美元)韩股，令大盘承压。

三年期韩债期货12月合约 微涨0.04点，报109.29点。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,158.3 1,154.3

日圆/韩元 9.4045/189 9.3844

韩国公债期货 * 109.29 109.25

韩国综合股价指数 2,004.09 1,989.86

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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