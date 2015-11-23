韩国金融市场：韩股受美股涨势激励站回2,000点大关；韩元下滑

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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上周五，欧洲央行总裁德拉吉暗示，该央行将在12月3日政策会议上推出新的刺激措施。
“安排在12月的大事件正在考验市场的流动性，比如美联储会议和欧洲央行会议，”现代证券的股票分析师Rhoo Yong-seok说。
三星物产 股价劲扬6%，此前该公司表示，它赢得一份在悉尼修建地下道，总价9,790亿韩元的订单。
韩美药品(Hanmi Pharm Co Ltd) 飙涨7.5%，此前该公司称，正在寻求美国当局批准它对其抗癌药poziotinib进行第二阶段的临床试验。
近中午时分外资新抛售691亿韩元(5,962万美元)韩股，令大盘承压。
三年期韩债期货12月合约 微涨0.04点，报109.29点。
0230GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,158.3 1,154.3
日圆/韩元 9.4045/189 9.3844
韩国公债期货 * 109.29 109.25
韩国综合股价指数 2,004.09 1,989.86
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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