《汇市简讯》英镑/美元走软，美联储程序性会议传闻可能让市场紧张不安

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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0304GMT
* 英镑兑美元跌0.25%，受累于美元全线走强；大宗商品下跌，油价和铜价分别跌2%和2.4%。
* 美联储将根据加速程序召开会议，这可能让市场紧张不安
* 这是一项程序性会议，不会影响美联储利率
* E-迷你标普500指数持平--英镑投资者交投兴趣不浓，图表：link.reuters.com/naz95w
(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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