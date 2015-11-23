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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 11:26 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走软，美联储程序性会议传闻可能让市场紧张不安

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* 英镑兑美元跌0.25%，受累于美元全线走强；大宗商品下跌，油价和铜价分别跌2%和2.4%。

* 美联储将根据加速程序召开会议，这可能让市场紧张不安

* 这是一项程序性会议，不会影响美联储利率

* E-迷你标普500指数持平--英镑投资者交投兴趣不浓，图表：link.reuters.com/naz95w

(完)

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