背景资料：中国2015年以来金融业反腐一览

路透北京11月23日 - 以下为路透整理的中国2015年以来，中国官方在金融业打击腐败及违规案件一览：

金融监管

--中纪委网站11月20日公布，中国银行业协会党委书记王岩岫（正局长级）因隐报、瞒报等众多严重违反党纪行为，被银监会撤销其党内职务、行政降级处分。

--中纪委网站11月20日公布，银监会党委组织部副部长、人事部副主任窦仁政因未向组织报告其曾因赌博被行政拘留被给予党内严重警告处分，并调离现岗位。

--中纪委网站11月20日公布，辽宁省银监局党委书记、局长李林因履职不到位等被给予党内警告处分。

--中纪委网站11月20日公布，河南南阳银监分局原党委书记、局长姜凤黎因调整职务后仍签发干部任命文件等违纪行为被给予撤销党内职务、行政撤职处分。

--中纪委网站11月18日公布，央行征信中心党委书记王晓明、主任曹凝蓉、纪委书记高军因单位违反“财经纪律”、“八项规定”精神问题分别受到党内严重警告、警告、警告处分。

--中纪委网站11月13日公布，证监会党委委员、副主席姚刚涉嫌严重违纪，正接受组织调查。

--中纪委网站10月27日公布，上海期货交易所原党委书记杨迈军因单位多次发生公款旅游等问题受到责任追究，被给予党内警告处分，并免去相关职务。

--中纪委网站9月16日公布，中国证监会主席助理、党委委员张育军涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--中纪委网站8月7日公布，中国证监会投资者保护局原局长李量因违规收受贿赂等被给予开除党籍、开除公职处分。

--中纪委网站6月20日公布，证监会发行监管部处长李志玲因配偶违规买卖股票，受到行政开除处分，并因涉嫌职务犯罪被移送司法机关。

金融机构

【银行系】

--中纪委网站10月23日公布，黄河农村商业银行原副行长、党委委员贺立仁因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--中纪委网站9月20日公布，大连银行党委委员、行长王劲平涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

--中纪委网站8月11日公布，宁夏回族自治区黄河农村商业银行原副行长、党委委员郑新平因收受贿赂等严重违纪行为，被给予开除党籍处分，涉嫌犯罪问题、线索及涉嫌违法所得款物移送司法机关处理。

--中纪委网站7月24日公布，山西国信投资集团有限公司董事长、前晋商银行董事长上官永清涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

--中纪委网站7月15日公布，云南省农村信用社联合社党委副书记、主任罗敏涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--中纪委网站7月10日公布，河南省农村信用联合社副主任、党委委员杨清禄涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--华夏银行5月5日公告称，该行副行长王耀庭因违纪遭北京市纪委立案调查。

--据财新，2015年4月，北京市人大常委会财政经济办公室副主任、曾先后担任华夏银行副行长、北京农商行董事长的乔瑞于一个月前因涉嫌违纪被“双规”。

--江苏省高级人民法院官方微博2月4日消息，中国农业银行股份有限公司原党委委员、副行长杨琨因受贿罪被南京中院一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

--据财新，2015年1月30日，民生银行行长毛晓峰被中纪委带走协助调查。次日民生银公告称近日公司董事会收到毛晓峰辞职信。

--江苏省人民检察院官方微博1月5日消息，江苏银行股份有限公司上海分行行长（原镇江分行行长）眭建群（正处级）因涉嫌受贿犯罪被立案侦查。

--内蒙古自治区人民检察院官方微博1月7日消息称，该检察院依法对涉嫌受贿犯罪的内蒙古银行副行长延城 (副厅级)决定逮捕。

【证券系】

--新华社11月1日报导，中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。

--中信证券股份有限公司9月16日公告称，其总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心副经理汪锦岭等人因涉内幕交易、泄露内幕信息于9月15日被公安机关依法要求接受调查。

【保险系】