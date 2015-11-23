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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 11:51 BJT

《全球汇市》欧元兑美元触及七个月低位，受累于ECB将扩大刺激的预期

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0610 1.0643 -0.31 -12.29 1.2097

美元/日圆 123.16 122.89 0.22 3.10 119.68

欧元/日圆 130.67 130.80 -0.10 -10.02 144.78

美元/瑞郎 1.0203 1.0182 0.21 2.64 0.9941

英镑/美元 1.5165 1.5189 -0.16 -2.62 1.5573

美元/加元 1.3391 1.3341 0.37 15.26 1.1618

澳元/美元 0.7175 0.7238 -0.87 -12.16 0.8168

新西兰元/美元 0.6514 0.6563 -0.75 -16.46 0.7797

澳元/日圆 88.370 88.840 -0.53 -9.58 97.750

新西兰元/日圆 80.230 80.530 -0.37 -14.19 93.310

英镑/日圆 186.77 186.66 0.06 0.50 186.38

澳元/新西兰元 1.1011 1.0995 0.15 5.18 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英/李爽/李春喜/徐文焰；审校 高琦/李婷仪/孙茉莉/戴素萍)

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