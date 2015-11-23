《全球汇市》欧元兑美元触及七个月低位，受累于ECB将扩大刺激的预期

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0610 1.0643 -0.31 -12.29 1.2097
美元/日圆 123.16 122.89 0.22 3.10 119.68
欧元/日圆 130.67 130.80 -0.10 -10.02 144.78
美元/瑞郎 1.0203 1.0182 0.21 2.64 0.9941
英镑/美元 1.5165 1.5189 -0.16 -2.62 1.5573
美元/加元 1.3391 1.3341 0.37 15.26 1.1618
澳元/美元 0.7175 0.7238 -0.87 -12.16 0.8168
新西兰元/美元 0.6514 0.6563 -0.75 -16.46 0.7797
澳元/日圆 88.370 88.840 -0.53 -9.58 97.750
新西兰元/日圆 80.230 80.530 -0.37 -14.19 93.310
英镑/日圆 186.77 186.66 0.06 0.50 186.38
澳元/新西兰元 1.1011 1.0995 0.15 5.18 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英/李爽/李春喜/徐文焰；审校 高琦/李婷仪/孙茉莉/戴素萍)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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