台湾货币市场：短率持稳低位，跨月需求料周二后增加

* 跨月资金需求料周二后才增加 * 前日短票低位曾见0.36%但主区间不变 * 债券RP利率稳在低位 记者 董永年 路透台北11月23日 - 台湾银行间短率周一稳于低位。不少银行开始提供跨月拆款，不 过拆入量尚未明显扩大。票券商等需求方静待周二以后一周拆款利率的变化，希望以更低成 本取得跨月资金。 他们表示，上周央行未如预期调整14天期存单利率，虽仍不能排除在下月4日调整14天 期存单，或是随时调降隔拆利率的可能，但预料下月理监事会议前引导短率走低的机率不高 。 〞我是觉得不太需要动，名目与实质利率已差太远，再降可能有流动性陷阱。〞一大 型票券商交易员说。 另一大型公股银行交易主管则称，货币市场以资金需求者为主导的环境一时难见改变， 拆款到期能续做就已经不错了。至于接下来央行会怎么做，应该会看12月美联储的动作，以 及此前外资流向而定。 本地时间1320 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.607 32.730 台湾加权股价指数<.TWII 8,487.29 8,465.45 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.299% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.300% 0.270-0.350% --一周拆款利率区间 0.300-0.375% 0.290-0.380% **短票利率没变** 短票市场方面，交易商指出，由于央行上周并未调降14天期定存单利率，今日短票成交 利率维持既有区间。虽上周五曾出现0.36%的成交低位，但预料短期难被银行端客户接受。 票券商表示，银行已将短票视为食之无味弃之可惜的鸡肋商品，若再降利率，恐怕连变 动成本都无法维持。因此除非央行主动引导隔拆或是14天期定存单利率走低，否则短票利率 的铁板区就在这。 〞没变化，虽然上周有人做到0.36%，但主要还是在0.37%。〞一票券商主管说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，少部分成交在0.36%、 0.38%；而60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。利率同上日。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率走低至0. 373%，上日在0.372%；上日区间0.36-0.40%，前日在0.37-0.41%；上日成交量166.35亿台币 ，前日107.26亿台币。 周一央行定存单到期金额453.05亿。发行金额稍晚央行才会公布。 本周到期央行定存单金额共达7,130.75亿台币；本周余日存单到期金额分别为：周二为 541.0亿、周三4,621.5亿、周四为1,244.2亿及周五271.0亿。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，钱滥券少状况没变，不过成交利率也因为银行 与寿险客户的抗性而无法调降，多以到期续做为主。 一票券商指出，在央行尚未有进一步指导动作出炉前，RP利率将稳在目前位置不变。且 因今年短率下调幅度已大，再下调空间相当有限。 〞要留一点给明年砍，赶尽杀绝不太好。〞票券商交易员说。 另一证券商交易员表示，感觉今日投信资金有点分配不均，债券与货币型基金钱很多， 但股票型基金有走钱，但无碍于资金调度。 证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率大致同上日，主要成交在0.40%，部分在0 .39%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，部分为0.49%。债券附买回成交利率高低，与 票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相 当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平；短天期公债附买回利率区间落 在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。(完) (审校 黄凯)