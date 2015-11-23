《路透晚报》--11月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：加快发展生活性服务业，适时推进“营改增”改革--国务院

中国发布关于加快发展生活性服务业，促进消费结构升级的指导意见，提出创新财税政策，适时推进“营改增”改革，研究将尚未试点的生活性服务行业纳入改革范围，合理设置生活性服务业增值税税率。支持符合条件的生活性服务业企业上市融资和发行债券。

--中国政策：推动服务和信息等领域消费升级，加大服务业对外开放--国务院

发挥新消费引领作用是中国构建稳增长长效机制的必然选择。中国国务院日前下发指导意见，要求积极发挥新消费引领作用，重点推动服务、信息、绿色、时尚、品质和农村等六大领域消费升级，加大服务业对内对外开放力度。

--中国经济：发改委批复银川至西安铁路高铁项目，投资估算805.12亿元

中国国家发展改革委周一批复关于新建银川至西安铁路调整可行性研究报告，铁路等级为高速铁路，项目投资估算总额805.12亿元人民币，其中工程投资769.12亿元，机车车辆购置费36.00亿元。

--中美关系：美国推动中国放宽市场准入，料难有进展

在周日的中美年度贸易谈判中，美国敦促中国给予更大的市场准入；但由于网络黑客问题以及可能妨碍外国科技企业的一些规定导致两国关系紧张，谈判估计难有突破。

--台湾数据：10月工业生产指数较上年跌6.15%，连六个月衰退

台湾经济部周一公布，10月工业生产指数较上年同期跌6.15%；上月修正后为年减5.52%。这已是工业生产指数连续第六个月出现较上年同期衰退。台湾主计总处稍早公布，10月经季节调整后失业率为3.79%，持平于上月，仍位在今年以来高位。

--香港数据：10月综合消费物价指数升2.4%，通胀短期内依然受控

香港政府统计处周一公布，今年10月综合消费物价指数（CPI）按年升2.4%，高于9月2%的水平，因在9月全面生效的一项电力燃料费特别回扣的影响在10月逐渐减退所致。

【金融】

--中国金融：将向马来西亚提供500亿元人民币的RQFII投资额度--新华

新华社周一报导称，中国宣布向马来西亚提供500亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。另据马来西亚国家通讯社引述中国国务院总理李克强的话报导称，中国将在马来西亚购买更多公债，以帮助稳定金融市场。

【固定收益】

--《市场洞察》中国利率走廊调控模式选择

中国利率走廊调控模式在央行工作论文正式探讨以及央行下调分支行SLF操作利率后，再次成为金融市场的关注焦点，不过具体的调控模式仍未清晰，而从欧洲央行、以及加拿大和美联储等国际操作模式比较而言，利率走廊在传导模式选择、基准利率确定以及期限匹配等方面，可选择项都很多，需要的是尽快确定具体的模式。

--《中国债市每日综述》交投平淡期现货均走弱，市场继续慎对IPO重启影响

中国银行间债市周一现券收益率小幅反弹，因周末消息淡静，部分机构对货币政策宽松的预期落空。交易员称，下周起10家新股将启动IPO申购，市场心态偏于谨慎，且年关将近交投热情不高，现券表现乏善可陈，短期内预计难脱盘整局面。

--中国货币市场：淡看IPO重启回购利率波动不大，七天以内供给充裕

中国银行间市场周一七天以内资金供给较为充裕，不过因需求不减，主要回购利率总体波动有限。交易员称，考虑到有公开市场逆回购等作为流动性支撑，新股发行即使对资金面造成扰动，总体问题也不大。

--中国新债：进出口行周四将发行160亿三期固息债，期限三年、五年和10年

中国进出口银行周一公告，将于周四(26日)在银行间债市招标发行至多160亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘触及近三个月新低，显示贬值预期有所升温

人民币兑美元即期周一早盘一度贬百点触及近三个月新低，受中间价跌至9月以来的近三个月新低带动。交易员称，中间价下跌，离岸人民币亦急跌，加剧境内早盘购汇力道，加上美元空头止损，人民币一度走贬逾百点，但随后大行结汇盘涌现令跌幅缩窄。

--离岸人民币：早盘急跌令利差扩大至400个点子，投行报告续看人民币走贬

离岸人民币周一早盘急跌约180个点子，最低至两个月来新低的6.4357。美元指数上涨及周末有投行机构继续看人民币走低是主要原因。

--路透专访：纳入SDR短期仅具象征意义，人民币国际化更依仗国内改革--专家

在全球陷入安全资产荒之际，人民币一旦入篮SDR无疑增强其在国际市场的信用背书，但就此寄望人民币资产需求高歌猛进恐不现实。中国社科院世经政所国际投资室主任张明称，人民币入篮SDR仅是开始，短期象征意义大于实际意义，人民币国际化推进到什么程度更多依仗国内改革成效。

--银行观点：明年人民币料仍具贬值压力，贬值空间则取决经济--招商

中国招商银行总行同业金融总部高级分析师刘东亮称，在美元强势周期背景下，人民币汇率在2016年料仍面临贬值压力，而贬值也可能只是时间问题，而中国经济能否企稳，将决定贬值预期在多大程度上得到兑现。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，新股即将发行施压资金面大盘走势谨慎

中国股市沪综指周一收跌。分析师称，今日大盘冲高回落，指数延续震荡走势，多数股票走势疲弱。短期新股即将启动申购对资金供需有所扰动，目前指数位上有压力下有支撑，预计后市仍将以震荡方式消化卖压，等待市场形成新的热点。

--中国新股：重启后首批10家新股中八家网上申购日定于下周二

在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这十家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）。

--香港新股：锦州银行IPO拟筹高至73.1亿港元，锁定一名基础投资者

据路透周一获得的销售文件显示，中国城市商业银行锦州银行拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至73.1亿港元（9.43亿美元），并已销定一名基础投资者。

--香港个股：国泰君安国际称自上周三开始未能与公司主席阎峰取得联络