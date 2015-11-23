中国债市动态：现券略调整国债期货剧烈震荡，IPO申购渐近关注资金变化

路透上海11月23日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率略反弹，IRS亦稍上行；上周五因SLF利率下调以及新股IPO重启前宽松预期再度抬头，现券一度走强；不过周末消息面较为平静，市场暂缺乏延续强势的动力。

他们并表示，受中金所恢复收取平今仓手续费影响，盘初国债期货剧烈震荡，随后在低位暂时走稳；此外重启IPO后首批10只新股将于下周初集中申购，市场也在密切关注本周资金面的变化情况。

“稍微有点上，上周五尾盘（因政策预期收益率）下了一些，周末没什么消息修正一下也是正常的，”上海一银行交易员称。

他并认为，目前基本面和消息面都相对平稳，IPO短期对市场的影响可能稍有些不确定性，但整体来看冲击应该有限，后市来看还是维持区间小幅震荡可能性更大。

在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这十家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）；另两家公司分别为下周一（11/30)和下周三（12/2）。

上海一券商交易员谈到，国债期货受平今仓手续费恢复收取消息影响，盘初出现一波集中平仓，不过中金所该举措主要还是意在限制过于活跃的短线交易，对市场影响也只是短期的，并不会改变中长期趋势。

中国金融期货交易所上周五公告称，根据市场运行情况，经研究决定，自12月1日（星期二）起，五年期国债期货各合约<0#CTF:>的平今仓交易手续费调整为每手3元人民币；而此前五年期货合约平今仓免收手续费。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报99.515元，较上日结算价跌0.15%；10年期国债主力合约T1603 收报97.895元，较上日结算价跌0.28%。