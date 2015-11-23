中国汇市：人民币早盘触及近三个月新低，显示贬值预期有所升温

* 人民币早盘触及近三个月新低，中间价亦跌至近三个月低位

* 贬值预期有所升温，购汇盘踊跃，成交扩大

* 离岸人民币急跌，两岸点差扩大至逾400点

* 大行购汇维稳力道仍是后市关注焦点

路透北京11月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘一度贬百点触及近三个月新低，受中间价跌至9月以来的近三个月新低带动。交易员称，中间价下跌，离岸人民币亦急跌，加剧境内早盘购汇力道，加上美元空头止损，人民币一度走贬逾百点，但随后大行结汇盘涌现令跌幅缩窄。

美指 攀升促离岸人民币早盘一度急跌约180点子至两个月新低，两岸价差扩大至400点子。美元指数上涨及周末有投行机构看跌人民币是离岸人民币走跌的主要原因。

交易员称，贬值预期有所升温，境内购汇盘力道大增，成交量亦有所放大，半日成交量升高至超110亿美元。不过市场认为，美联储加息和监管层干预预期仍是市场关注焦点，考虑到这些因素，年前料人民币仍在区间内波动。

“811以后大家看贬的预期已经存在了...但是年底也不能贬的太难看，估计以6.4为中轴吧。”一股份行交易员指出，“两岸点差扩大，肯定有干预预期，一般不砸盘大家就一直买（美元），一有砸盘就收手。”

周末多家投行机构发布报告称加入SDR后人民币料将贬值。高盛最新发布报告中预测，2016年底美元对人民币的汇率为6.60，2017至2019年将维持在6.80。

清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵告诉路透，加入SDR后短期内人民币将保持稳定。人民币加入SDR后，全世界市场更加关注人民币的汇率，从政策来讲人民币汇率需要更加稳定。

北京时间12:07，人民币兑美元 即期报6.3886元，上日收报6.385元。今日人民币兑美元中间价 报6.3867元，上日中间价为6.378元。人民币兑美元即期成交额 为115.01亿美元，上日半日为77.71亿美元。

全球汇市方面，欧元兑美元周一继续下跌，触及七个月低位，因预期欧洲央行下个月将扩大货币刺激政策。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.612元, 上日尾盘为6.59元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.429/6.4298元, 上一交易日尾盘报6.42元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3883。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。