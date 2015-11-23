主要国家经济指标预测--11月24日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日(二) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.4 0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0745 法国企业景气指数 11月 正103 正103 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 0900 德国IFO企业景气判断指数 11月 108.2 108.2 现况指数 112.4 112.6 预期指数 104.0 103.8 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差14.3 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正25 正19 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 逆差586.3 1330 美国企业获利 第三季初值 -- +2.6% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.1% +1.5% 最终销售 +3.0% +3.0% 消费者支出 -- +3.2% GDP平减指数 +1.2% +1.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2% 1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +5.1% +5.1% 经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4% 1500 美国世企研消费者信心指数 11月 99.5 97.6 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 11月 -- 负1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月23日(一) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 50.8 50.8 服务业PMI 51.3 52.6 综合PMI 51.3 -- 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 52.6 52.0 服务业PMI 55.6 54.3 综合PMI 54.9 -- 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 52.8 52.3 服务业PMI 54.6 54.1 综合PMI 54.4 53.9 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 52.6 53.9 1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 536 540 成屋销售(较前月) -3.4% -2.3% (完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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