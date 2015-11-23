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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--11月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
        
    11月24日(二)
    
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         11月初值       --        52.4
    0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季终值       +0.3%     +0.3%
                              (较上年同期)                       +1.8%     +1.8%
    0745 法国企业景气指数                             11月       正103     正103
    0900 意大利薪资通胀指数(较前月)                   10月         --       持平
                           (较上年同期)                            --      +1.2%
    0900 德国IFO企业景气判断指数                      11月       108.2     108.2
                现况指数                                         112.4     112.6
                预期指数                                         104.0     103.8
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           10月初值         --   顺差14.3
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                11月       正25       正19
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   10月初值       --  逆差586.3
    1330 美国企业获利                             第三季初值       --      +2.6%
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第三季修正值     +2.1%     +1.5%
                         最终销售                                +3.0%     +3.0%
                         消费者支出                                --      +3.2%
                         GDP平减指数                             +1.2%     +1.2%
                         核心个人消费支出(PCE)物价指数           +1.3%     +1.3%
                         个人消费支出(PCE)物价指数               +1.2%     +1.2%
    1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)       9月     +5.1%     +5.1%
                        经季节调整房价指数(较前月)               +0.3%     +0.1%
                      未经季节调整房价指数(较前月)               +0.4%     +0.4%
    1500 美国世企研消费者信心指数                       11月      99.5      97.6
    1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数                 11月       --        负1
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月23日(一)    
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      11月初值        50.8      50.8      
                   服务业PMI                                      51.3      52.6      
                   综合PMI                                        51.3       --       
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      11月初值        52.6      52.0      
                   服务业PMI                                      55.6      54.3      
                   综合PMI                                        54.9       --       
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)    11月初值        52.8      52.3      
                     服务业PMI                                    54.6      54.1      
                     综合PMI                                      54.4      53.9      
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      11月初值        52.6      53.9      
    1500 美国成屋销售年率(万户)                       10月         536       540       
             成屋销售(较前月)                                    -3.4%     -2.3% (完)

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