美国个股：沃尔玛网络星期一提前到周日，预期录得创纪录的行业销售

路透11月23日 - 营收排名全球第一的美国沃尔玛 决定，每年最大的网络购物日“网络星期一”不再从星期一开始。

沃尔码今年将首次在感恩节之后的星期日推出全部网络星期一交易，而不再像前些年那样在星期一凌晨开始。

网络星期一可以追溯到十多年以前，当时人们刚开始在工作场所使用高速互联网采购物品。他们在美国感恩节之后的周末逛商场，然后周一在网络上购买在商店里看中的商品。感恩节在11月的第四个星期四。

沃尔玛网站Walmart.com的执行长Fernando Madeira表示，现在，由于随时随地可以接入互联网，把这个购物日限定在工作日的理由不复存在。

“顾客情况已经变化，但网络星期一没有随之变化，”Madeira对路透表示，“现在每个人都可以上网。”

据Adobe的预测，2015年网络星期一全行业的销售额可能首次突破30亿美元，比去年增长12%。(完)