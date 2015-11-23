美国个股：沃尔玛网络星期一提前到周日，预期录得创纪录的行业销售

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透11月23日 - 营收排名全球第一的美国沃尔玛 决定，每年最大的网络购物日“网络星期一”不再从星期一开始。
沃尔码今年将首次在感恩节之后的星期日推出全部网络星期一交易，而不再像前些年那样在星期一凌晨开始。
网络星期一可以追溯到十多年以前，当时人们刚开始在工作场所使用高速互联网采购物品。他们在美国感恩节之后的周末逛商场，然后周一在网络上购买在商店里看中的商品。感恩节在11月的第四个星期四。
沃尔玛网站Walmart.com的执行长Fernando Madeira表示，现在，由于随时随地可以接入互联网，把这个购物日限定在工作日的理由不复存在。
“顾客情况已经变化，但网络星期一没有随之变化，”Madeira对路透表示，“现在每个人都可以上网。”
据Adobe的预测，2015年网络星期一全行业的销售额可能首次突破30亿美元，比去年增长12%。(完)
(编译 张涛；审校 李春喜)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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