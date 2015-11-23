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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 14:12 BJT

新兴汇市：强势美元和大宗商品价格下挫，打压多数新兴亚币下滑

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.21 122.76 -0.37 -2.88 119.66

坡元 1.4178 1.4120 -0.41 -6.47 1.3260

台币 32.593 32.730 +0.42 -2.68 31.718

韩元 1157.35 1154.30 -0.26 -5.02 1099.30

泰铢 35.83 35.73 -0.28 -8.18 32.90

菲律宾披索 47.17 47.14 -0.06 -5.19 44.72

印尼卢比 13700.00 13650.00 -0.36 -9.64 12380.00

印度卢比 66.36 66.18 -0.27 -5.02 63.03

马币 4.2920 4.2855 -0.15 -18.53 3.4965

人民币 6.3883 6.3850 -0.05 -2.88 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/李春喜/陈宗琦；审校 张涛/白云)

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