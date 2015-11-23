新兴汇市：强势美元和大宗商品价格下挫，打压多数新兴亚币下滑

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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韩元 1157.35 1154.30 -0.26 -5.02 1099.30
泰铢 35.83 35.73 -0.28 -8.18 32.90
菲律宾披索 47.17 47.14 -0.06 -5.19 44.72
印尼卢比 13700.00 13650.00 -0.36 -9.64 12380.00
印度卢比 66.36 66.18 -0.27 -5.02 63.03
马币 4.2920 4.2855 -0.15 -18.53 3.4965
人民币 6.3883 6.3850 -0.05 -2.88 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/李春喜/陈宗琦；审校 张涛/白云)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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