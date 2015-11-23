表格: 中国10月乙醇进出口分项数据一览

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透北京11月23日 - 以下是中国海关公布的10月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 68,961 434.67 548.69 370,055 1,290.2 原产地 巴基斯坦 37,989 - 582.67 185,195 450,606.88 美国 27,805 115.93 505.23 92,053 249.99 巴西 3,164 - 490.49 66,490 - 中华人民共和国 1 15 88,320 2 18.75 日本 1 -92.28 6,074 51 -66.61 德国 0 -26.24 0 21 -4.13 荷兰 0 -92.19 0 5 -30.25 法国 0 - 0 1 39.57 英国 0 -63.22 0 3 343.88 俄罗斯联邦 - - - 61 - 波兰 - - - 11 - 以色列 - -100 - 1 17,471.43 韩国 - -100 - 8,695 335,215.73 越南 - - - 17,409 - 南非 - - - 51 - 西班牙 - -100 - 5 -0.74 泰国 - - - 1 - 出口: 乙醇 1,424 -73.54 866.13 21,206 -20.46 目的地 朝鲜 614 -48.91 648.62 7,120 -32.77 台湾 543 -15.57 862.06 3,111 -40.45 印度 125 212.5 1,627.95 973 8.41 澳门 72 -17.44 864.9 624 1.69 巴布亚新几内亚 67 -34.01 1,126.31 398 -12.88 越南 3 150 1,933.33 16 70.7 印度尼西亚 0 - 0 1 - 乍得 - - - 2 - 安哥拉 - - - 12 - 埃塞俄比亚 - - - 37 28.97 澳大利亚 - - - 4 - 菲律宾 - -100 - 6,132 196.81 巴基斯坦 - - - 2 - 马来西亚 - - - 3 - 也门共和国 - - - 3 - 香港 - -100 - 76 3.82 日本 - - - 2,692 -47.99 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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