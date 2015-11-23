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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国10月乙醇进出口分项数据一览

路透北京11月23日 - 以下是中国海关公布的10月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                          68,961       434.67        548.69          370,055      1,290.2
   原产地
   巴基斯坦                   37,989            -        582.67          185,195   450,606.88
   美国                       27,805       115.93        505.23           92,053       249.99
   巴西                        3,164            -        490.49           66,490            -
   中华人民共和国                  1           15        88,320                2        18.75
   日本                            1       -92.28         6,074               51       -66.61
   德国                            0       -26.24             0               21        -4.13
   荷兰                            0       -92.19             0                5       -30.25
   法国                            0            -             0                1        39.57
   英国                            0       -63.22             0                3       343.88
   俄罗斯联邦                      -            -             -               61            -
   波兰                            -            -             -               11            -
   以色列                          -         -100             -                1    17,471.43
   韩国                            -         -100             -            8,695   335,215.73
   越南                            -            -             -           17,409            -
   南非                            -            -             -               51            -
   西班牙                          -         -100             -                5        -0.74
   泰国                            -            -             -                1            -


  出口:                                                               
乙醇                           1,424       -73.54        866.13           21,206       -20.46
   目的地
   朝鲜                          614       -48.91        648.62            7,120       -32.77
   台湾                          543       -15.57        862.06            3,111       -40.45
   印度                          125        212.5      1,627.95              973         8.41
   澳门                           72       -17.44         864.9              624         1.69
   巴布亚新几内亚                 67       -34.01      1,126.31              398       -12.88
   越南                            3          150      1,933.33               16         70.7
   印度尼西亚                      0            -             0                1            -
   乍得                            -            -             -                2            -
   安哥拉                          -            -             -               12            -
   埃塞俄比亚                      -            -             -               37        28.97
   澳大利亚                        -            -             -                4            -
   菲律宾                          -         -100             -            6,132       196.81
   巴基斯坦                        -            -             -                2            -
   马来西亚                        -            -             -                3            -
   也门共和国                      -            -             -                3            -
   香港                            -         -100             -               76         3.82
   日本                            -            -             -            2,692       -47.99


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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