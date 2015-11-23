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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 14:35 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：大宗商品价格下滑，美元反弹

0625GMT

* 美元/日圆涨0.34%，欧元/美元跌0.26%，澳元/美元跌0.75%，新西兰元/美元跌0.78%

* 美元/离岸人民币涨0.19%，美元/印度卢比升0.26%，中国沪综指跌0.36%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.26%

* 美国原油下滑2.86%，布兰特原油下挫1.95%，伦铜跌2.61%，现货金跌0.79%

* 美国旧金山联储总裁威廉姆斯认为，12月或有强有力的理由加息

* 比利时实施一系列反恐突袭，逮捕16人

* 日本市场逢公共假日休市

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 白云)

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