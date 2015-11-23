《汇市简讯》欧洲盘初：大宗商品价格下滑，美元反弹

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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0625GMT
* 美元/日圆涨0.34%，欧元/美元跌0.26%，澳元/美元跌0.75%，新西兰元/美元跌0.78%
* 美元/离岸人民币涨0.19%，美元/印度卢比升0.26%，中国沪综指跌0.36%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.26%
* 美国原油下滑2.86%，布兰特原油下挫1.95%，伦铜跌2.61%，现货金跌0.79%
* 美国旧金山联储总裁威廉姆斯认为，12月或有强有力的理由加息
* 比利时实施一系列反恐突袭，逮捕16人
* 日本市场逢公共假日休市
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 白云)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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