全球矿业：铁矿石价格复苏后中国才会恢复海外铁矿业投资--Fortescue

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
分析师预计，在矿场建设激增将供应短缺扳至过剩局面后，铁矿石价格如果还能再次到达繁盛期所及高位每吨200美元，可能也是多年之后的事情了。周一铁矿石售价.IO62-CNI=SI在每吨45美元左右。
Power称，Fortescue一直向中国投资者对其港口和轨道业务投标敞开大门，但不再寻求外部投资。该公司净债务规模达66亿美元。
“现在的价位这么低，中国对铁矿石的兴趣几乎已经枯竭，这也在情理之中，”Morgans Financial分析师James Wilson称，“对于Fortescue的轨道业务而言，明显更为如此。”
中国第二大钢铁制造商--湖南华菱钢铁股份有限公司 持有Fortescue约14.7%的股权。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 陈宗琦/白云)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选