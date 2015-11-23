全球矿业：铁矿石价格复苏后中国才会恢复海外铁矿业投资--Fortescue

分析师预计，在矿场建设激增将供应短缺扳至过剩局面后，铁矿石价格如果还能再次到达繁盛期所及高位每吨200美元，可能也是多年之后的事情了。周一铁矿石售价.IO62-CNI=SI在每吨45美元左右。

Power称，Fortescue一直向中国投资者对其港口和轨道业务投标敞开大门，但不再寻求外部投资。该公司净债务规模达66亿美元。

“现在的价位这么低，中国对铁矿石的兴趣几乎已经枯竭，这也在情理之中，”Morgans Financial分析师James Wilson称，“对于Fortescue的轨道业务而言，明显更为如此。”

中国第二大钢铁制造商--湖南华菱钢铁股份有限公司 持有Fortescue约14.7%的股权。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 陈宗琦/白云)