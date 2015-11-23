台湾股市：小涨但量创逾两个月低，外资缺乏作多意愿

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北11月23日 - 台湾股市周一小幅收高，但成交量创逾两个月低位；分析师表示，美国12月有升息变数，外资卖多于买，在缺乏主力引导下，市场观望气氛明显，成交量走低。
台湾加权股价指数 收高0.24%，报8,485.73点；今日成交初值 为697.45亿台币，前低为9月15日的692.67亿，上交易日修正后为763.13亿。
〞没量，没有想像。〞凯基投顾分析师张明祥说。
他并称，外资11月没有进场意愿，恐怕要等到明年1月才会回头。在以内资为主的环境下，盘面不占权值的中小型个股较受青睐。
张明祥认为，通常盘面出现低量，且均线纠结后，代表后市将出现数百点的行情，但会往上涨还是往下跌，可能还要观察后续内、外部消息面的变化。短线指数应该会在8,404点的季线与8,552点的月线间整理。
本地时间14:29，MSCI亚太明晟指数 跌0.21%。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选