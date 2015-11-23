台湾股市：小涨但量创逾两个月低，外资缺乏作多意愿

路透台北11月23日 - 台湾股市周一小幅收高，但成交量创逾两个月低位；分析师表示，美国12月有升息变数，外资卖多于买，在缺乏主力引导下，市场观望气氛明显，成交量走低。

台湾加权股价指数 收高0.24%，报8,485.73点；今日成交初值 为697.45亿台币，前低为9月15日的692.67亿，上交易日修正后为763.13亿。

〞没量，没有想像。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他并称，外资11月没有进场意愿，恐怕要等到明年1月才会回头。在以内资为主的环境下，盘面不占权值的中小型个股较受青睐。

张明祥认为，通常盘面出现低量，且均线纠结后，代表后市将出现数百点的行情，但会往上涨还是往下跌，可能还要观察后续内、外部消息面的变化。短线指数应该会在8,404点的季线与8,552点的月线间整理。