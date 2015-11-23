中国政策：推动服务和信息等领域消费升级，加大服务业对外开放--国务院

路透北京11月23日 - 发挥新消费引领作用是中国构建稳增长长效机制的必然选择。中国国务院日前下发指导意见，要求积极发挥新消费引领作用，重点推动服务、信息、绿色、时尚、品质和农村等六大领域消费升级，加大服务业对内对外开放力度。

中国政府网周一刊登指导意见全文并称，要强化财税支持政策，完善地方税体系，逐步提高直接税比重；适时推进医疗、养老等行业营业税改征增值税改革试点，扩大增值税抵扣范围，推进消费税改革。

“（国内）消费结构正在发生深刻变化，以消费新热点、消费新模式为主要内容的消费升级，将引领相关产业、基础设施和公共服务投资迅速成长，拓展未来发展新空间，”指导意见称。

其中，服务消费升级重点是职业技能和文化艺术等教育培训消费，健康管理、体育健身等健康消费，家政服务和老年用品等养老产业，动漫游戏、创意设计等新兴文化产业及传统文化消费升级，还有乡村旅游、自驾车房车旅游、邮轮旅游等。

信息消费方面，着力于互联网与协同制造、机器人、旅游、文化等产业跨界溶液，在刺激消费同时，也为云计算、大数据等基础设施建设，以及可穿戴设备等职能终端产品和研发发展带来广阔空间。

绿色消费从生态有机食品向空气净化器、净水器、绿色家电和建材等领域拓展；时尚消费使得个性化设计、消费者体验、游轮等产业加速发展；而随着中等收入群体要求的提高，更有品味格调的品牌商品消费发展潜力巨大。

农村消费则表现出明显的梯度追赶型特征，在交通通信、绿色环保、家用轿车等方面尚有很大提升空间，适宜农村地区的分布式能源、垃圾污水处理设施等基础设施建设改造投资潜力巨大。

推进消费升级，需要加快推进重点领域制度创新，加大服务业对内对外开放力度，尽快将生产经营类事业单位转为企业；全面放宽民间资本市场准入，降低准入门槛；积极扩大服务业对外开放，对外资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式。

与此同时，还要优化政策支撑体系，强化财税支持政策，要极大对新消费相关领域的财政支持力度，完善地方税体系，逐步提高直接税比重；适时推进医疗、养老等行业营业税改征增值税改革试点，扩大增值税抵扣范围。

推进消费税改革，研究完善主要适应企业对企业（B2B）交易的跨境电子商务零售进口税收政策；完善消费补贴政策，推动由补供方转为补需方，并重点用于具有市场培育效应和能够创造新需求的领域。（完）

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