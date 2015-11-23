更新版 1-香港新股：锦州银行IPO拟筹高至73.1亿港元，锁定一名基础投资者

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路透香港11月23日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国城市商业银行锦州银行拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至73.1亿港元（9.43亿美元），并已销定一名基础投资者。

文件显示，锦州银行拟发售13.2亿股H股，招股价区间每股4.64-5.54港元，集资61.2-73.1亿港元，主要用于补充资本金以及支持业务增长。

该公司已锁定Hong Kong Tian Yuan Manganese International Trade（音译香港天元锰业国际贸易）为基础投资者，认购2亿股H股，占IPO股份比重大约15%。

据汤森路透旗下IFR稍早报导，锦州银行的招股价区间相当于2015年上半年市账率1.01-1.21倍，及2015年全年预测市账率0.93-1.07倍。

锦州银行今天开始路演，预计11月30日或之前定价，12月7日在联交所挂牌上市，新股编号为“416”。建银国际担任IPO的独家保荐人，联席全球协调人及账簿管理人包括巴克莱 、招银国际以及中信建投国际。

锦州银行原本计划于6月启动IPO，但被迫延迟，原因是联交所就锦州银行向汉能薄膜发电 母公司汉能集团一笔超过10亿美元贷款提出问题。在10月中重新提交资料后，锦州银行上周重启IPO并进行预先推介。

锦州银行最新上市文件显示，该行自2014年起承受一个特定最终集团借款人的信贷敞口，该借款人内一间香港上市公司自5月起一直被证监会调查及停牌，导致抵押予该行作抵押品的股份价值存在不确定因素。

该行已通过向两家中国金融机构（均为独立第三方）出售以及接受提早偿还部分款项，降低相关风险敞口。截至10月7日，锦州银行涉及该借款人的受益权转让计划的投资结余为36.93亿元人民币，6月末则为94.61亿元。

汉能薄膜发电自今年5月20日盘中暴跌47%兼市值蒸发1,443亿港元后停牌，至今尚未复牌。香港证监会此前的声明称，已就汉能薄膜发电的事务进行调查。 （完）