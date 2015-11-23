欧洲央行总裁德拉吉周五表示，该央行已准备好迅速行动以提振欧元区疲弱的通胀率。这是欧洲央行迄今 发出的最强烈暗示，预示央行将在12月3日会议上出台新的刺激举措。德拉吉强调调整资产购买计划和存款利 率是可能的工具，帮助阻止通胀率进一步下跌。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁表示，欧元区通胀和经济成长前景都面临下行风险 ，并称欧洲央行必须准备采取措施实现物价上涨目标。 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在首次升息后，将希望在 每次政策会议前，围绕利率决议的不确定性增加。他还补充道，货币政策紧缩步伐应当依据数据表现而定，美 联储必须有根据经济发展状况来调整政策路径的意愿。 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周六表示，只要美国经济数据不令人失望，美联储下月会议将有“强有力的 理由”加息。威廉姆斯周六寻求澄清，利率不仅会逐步上升，而且不会追随美联储前次政策紧缩周期的阶梯式 升息的模式，即每次会议加息25个基点。 日本央行政策委员会审议委员白井早由里周五表示，只要油价不进一步下跌，日本通胀可能很快就会上升 ，但薪资加快上涨对于央行实现通胀目标仍至关重要。 周一披露的经济刺激计划草案显示，日本 政府计划上调最低工资等薪酬，以实现五年内名义国内生产总值(GDP)达到600万亿日圆的目标。 中国银行间市场交易商协会新成立资产证券化暨结构化融资专业委员会。中国央行副行长潘功胜称，与93 万亿元的信贷资产规模、44.8万亿元的债券市场规模及美国等发达经济体的证券化市场规模相比，中国资产证 券化市场仍有巨大的发展潜力和成长空间。 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周五表示，鉴于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快升息，印尼应 该对下调自身利率持谨慎态度。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 李婷仪 审校 高琦)