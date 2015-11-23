路透基点：台湾美达工业完成联贷签署，金额增至1.74亿欧元--TRLPC

路透香港11月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾汽车零配件制造商美达工业上周五签署一项1.74亿欧元(1.85亿美元)五年定期贷款，贷款金额高于原始目标的1.45亿欧元。

永丰银行及中国信托商业银行担任牵头行及簿记行，另外有十余家银行加入较低层级银团。

这笔无担保贷款由6,000万欧元A档和8,500万欧元B档组成，A档用于再融资，B档用于运营资金和资本支出。利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码145个基点。

A档将分20笔按季等额偿还，B档有两年半宽限期，此后将分11笔按季不等额偿还：第1-10季每次偿还8%，第11季偿还20%。若提取的贷款金额不到80%，则将附带20个基点的承诺费。借款人的母公司美达工业股份有限公司为担保人。

该公司上次贷款是在2011年9月，当时签署了1.5亿美元五年期贷款协议，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)