路透基点：台湾美达工业完成联贷签署，金额增至1.74亿欧元--TRLPC

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透香港11月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾汽车零配件制造商美达工业上周五签署一项1.74亿欧元(1.85亿美元)五年定期贷款，贷款金额高于原始目标的1.45亿欧元。
永丰银行及中国信托商业银行担任牵头行及簿记行，另外有十余家银行加入较低层级银团。
这笔无担保贷款由6,000万欧元A档和8,500万欧元B档组成，A档用于再融资，B档用于运营资金和资本支出。利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码145个基点。
A档将分20笔按季等额偿还，B档有两年半宽限期，此后将分11笔按季不等额偿还：第1-10季每次偿还8%，第11季偿还20%。若提取的贷款金额不到80%，则将附带20个基点的承诺费。借款人的母公司美达工业股份有限公司为担保人。
该公司上次贷款是在2011年9月，当时签署了1.5亿美元五年期贷款协议，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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