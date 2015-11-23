路透基点：香港嘉里建设60亿港元俱乐部贷款将于本周签约--TRLPC

路透香港11月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商--嘉里建设有限公司60亿港元(7.7亿美元)双档俱乐部贷款将于本周签约。

这笔再融资贷款等额分为两部分，一半为四年期定期贷款，一半为五年期循环信贷。利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码100-150个基点，借款人为东誉有限公司。

一位消息人士称，贷款用于为1月底到期的84.5亿港元双档贷款再融资。嘉里建设为这笔到期贷款的担保人。贷款分为28.17亿港元五年期定期贷款部分和56.33亿港元五年期循环信贷部分。利率为Hibor加码80个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)