路透基点：香港嘉里建设60亿港元俱乐部贷款将于本周签约--TRLPC

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透香港11月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商--嘉里建设有限公司60亿港元(7.7亿美元)双档俱乐部贷款将于本周签约。
这笔再融资贷款等额分为两部分，一半为四年期定期贷款，一半为五年期循环信贷。利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码100-150个基点，借款人为东誉有限公司。
一位消息人士称，贷款用于为1月底到期的84.5亿港元双档贷款再融资。嘉里建设为这笔到期贷款的担保人。贷款分为28.17亿港元五年期定期贷款部分和56.33亿港元五年期循环信贷部分。利率为Hibor加码80个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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