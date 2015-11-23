金属期市：伦铜跌至六年半新低且多种金属重挫，忧中国需求和美元走强

预计年底前需求不太可能回升，因为生产商及制造商都选择在圣诞节和新年到来前保存现金流，而非补充库存，Argonaut Securities分析师Helen Lau称。

“似乎存在价格进一步下滑的可能，”她表示，并指出由于出现需求疲弱的迹象，例如空调和地产销售走软等，基金正在抛售铜。

0728 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌2.3%至每吨4,474.50美元，稍早前曾触及4,444美元，创2009年5月以来最低。

上海期货交易所期铜合约 下跌3.6%，至每吨33,510元人民币，稍早也触及六年低位。

上海期镍 下跌6%至跌停，因市场担心中国钢材过剩将对其他制钢原材料造成冲击。上海期锌 走势震荡，收高1.4%，受到上周有关中国计划大幅减少供应的消息支撑。

投资者越来越看空金属价格。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，对冲基金和和资产管理公司将铜的空头持仓量增加8,430口至27,827口，创8月中旬以来最大增幅。(完)

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