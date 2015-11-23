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市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 16:04 BJT

《汇市简讯》英镑/美元跌势扩大，1.51为下个支撑位

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    * 跌势扩大，跌破1.5027/1.5336上升走势的61.8%回档位1.5145
    * 该走势的76.4%回档位为1.5100，但11月6日低点1.5027之前支撑薄
弱
    * 卖价降至10日移动均线切入位1.5210，1.50为明显的初步目标
    * 倾向进一步走软
    * 图表：link.reuters.com/waz95w
    (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)

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