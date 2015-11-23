台湾债市：10年债殖利率微跌续探七周新低，特定买盘有意营造多头气势

* 10年债殖利率收跌创七周新低 * 特定买盘进场有意维持多头气势 * 明日104/12R殖利率区间暂看1.1-1.18% 路透台北11月23日 - 台湾指标10年104/12期增额公债 殖利率周一连两日收跌，续创同年期 券逾七周新低。交易员认为，尽管今日台债交投转淡，但随着104/12R殖利率盘中趋扬仍见买盘进场，且2年、 20年及30年期券联袂见到少量买盘引领冷券殖利率齐创波段低位，有意营造市场多头氛围，短线主流券走势料 续偏多整理。 他们指出，在目前资金偏滥的环境下，银行端受限于放款及短票去化不易，部分资金转进台债，惟五年及 10年期主流券殖利率已率先探低，交易商操作较显保守，反而低量切入二年、20年及30年期等冷券，带动二年 券104/10殖利率走跌4基点创逾五年新低，此举有助于巩固台债区间偏多操作的信心。 “今天有特定买盘在带、量不大，营造多头气势。〞一位大型公营银行交易员说。 除了二年券104/10殖利率探低外，两个月未成交的30年券104/11今日也补跌16.1个基点，创近两年半收盘 新低，但是柜买中心官员表示对此不要大惊小怪，上日30年公债殖利率曲线也是落在1.96%，并强调该券已久 未成交，若计算成每日均幅其实反应幅度有限。至于20年券104/14殖利率也收跌1.1基点创两个月新低。 另位外商银行交易员也称，上日台债多头行情不会是一日行情，主流券殖利率趋势仍是缓步向下，只不过 目前多方需要题材支撑殖利率续探低位，短线主流券暂先在低档稍作整理。 也有证券台债交易员提及，虽然主流券104/12R因标债变数致追价力道较为保守，惟各天期冷券殖利率齐 跌创波段新低，凸显实质买盘资金去化压力仍大，买盘才会由主流券扩散到其他冷券身上，看好券少钱多的情 势依旧，台债多方气焰仍略胜一筹。 主流券方面，周五104/12R发行前交易殖利率一度跌破1.15%，终场则收在相对低位1.1515%，此前10年券 收盘低位为9月30日的1.1415%。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.71-0.73%；10年公债104/12二度增额券发行前交易主 交投则料在1.14-1.16%。 美国公债价格周五下跌，交投震荡，美国股市的上涨减少了低收益率公债的吸引力，因投资者对于升息不 会损害企业利润的信心增强。指标10年期公债 价格下跌5/32，收益率为2.264%，较周四尾盘上涨 2个基点。 此外，台湾股市周一小幅收高，但成交量创逾两个月低位；分析师表示，美国12月有升息变数，外资卖多 于买，在缺乏主力引导下，市场观望气氛明显，成交量走低。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.25 0.7250% *0.7210-0.7280% 4.00 10 104/12R -0.25 1.1515% *1.1490-1.1638% 99.00 注*：表该券殖利率自发行前交易以来以来新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 1.9600 20 104/14 1.7850 10 104/12 1.1499 5 104/13 0.7250 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.3900 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)