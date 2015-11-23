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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 16:45 BJT

台湾汇市：台币随亚币走疲但交投淡，出口商月底前略有抛汇抑制跌幅

* 随亚币及韩元收贬
    * 外资汇出，但月底前出口商略有抛汇压力
    * 明日交易区间先看32.6-32.7

    路透台北11月23日 - 台币兑美元 周一走疲，随着亚币及韩元走弱。汇银人士
表示，国际美元偏强，外资稍有汇出，不过出口商在月底也有抛汇动作，供需大致稳定，整
体而言市场清淡平稳。
    
    汇银人士指出，临近月底，出口商有些抛汇压力，这提供了台币些许支撑，短期不致急
贬。只不过，长线来看，目前市场对美国联邦储备理事会12月时升息的期待仍浓，美元走强
仍可期待。
    
    〞今天没价、没量，很无聊。〞一家大型商银交易人士表示。
    
    他们也说，今日台币波动甚小，出口商虽略有抛汇，但也不乏耐心等待台币走贬至 32.
7-32.8才愿意出手的出口商。目前看来本周尚无重要因素影响台币走势，月底前汇市料先稳
于此间水位。
    
    值得注意的是，今日台币开盘价位区间在32.555-32.599，区间相当小，有别于以往开
盘交易区间一向拉的很宽的情况，市场交易员盛传央行今日并未入市做开盘价，因此导致首
盘交易区间很窄。后续央行的动作值得留意。
      
    今日台币实质交易区间在32.555-32.615，上日在32.520-32.583；交易员预估，明日台
币实质区间料在32.600-32.700间。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度
明显较上交易日缩小，显示市场预期台币料将走贬。指标一个月美元/台币远汇TWD1MNDFOR
=尾盘报32.620/32.645，上日收在32.480。 
     
    台湾股市周一小幅收高，但成交量创逾两个月低位。 证交所周一资料显示
，外资及陆资在台股买超29.40亿台币，连三个交易日买超共计69.07亿台币。 
    
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     32.778     32.730   32.555-32.778  32.555    5.24    6.16
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     32.780     32.728   32.582-32.780  32.599    3.07    3.20
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.010/ 0.000        -0.045/-0.030
 美元/台币六个月期            -0.070/-0.050        -0.115/-0.090
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价       

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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