台湾汇市：台币随亚币走疲但交投淡，出口商月底前略有抛汇抑制跌幅

* 随亚币及韩元收贬 * 外资汇出，但月底前出口商略有抛汇压力 * 明日交易区间先看32.6-32.7 路透台北11月23日 - 台币兑美元 周一走疲，随着亚币及韩元走弱。汇银人士 表示，国际美元偏强，外资稍有汇出，不过出口商在月底也有抛汇动作，供需大致稳定，整 体而言市场清淡平稳。 汇银人士指出，临近月底，出口商有些抛汇压力，这提供了台币些许支撑，短期不致急 贬。只不过，长线来看，目前市场对美国联邦储备理事会12月时升息的期待仍浓，美元走强 仍可期待。 〞今天没价、没量，很无聊。〞一家大型商银交易人士表示。 他们也说，今日台币波动甚小，出口商虽略有抛汇，但也不乏耐心等待台币走贬至 32. 7-32.8才愿意出手的出口商。目前看来本周尚无重要因素影响台币走势，月底前汇市料先稳 于此间水位。 值得注意的是，今日台币开盘价位区间在32.555-32.599，区间相当小，有别于以往开 盘交易区间一向拉的很宽的情况，市场交易员盛传央行今日并未入市做开盘价，因此导致首 盘交易区间很窄。后续央行的动作值得留意。 今日台币实质交易区间在32.555-32.615，上日在32.520-32.583；交易员预估，明日台 币实质区间料在32.600-32.700间。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度 明显较上交易日缩小，显示市场预期台币料将走贬。指标一个月美元/台币远汇TWD1MNDFOR =尾盘报32.620/32.645，上日收在32.480。 台湾股市周一小幅收高，但成交量创逾两个月低位。 证交所周一资料显示 ，外资及陆资在台股买超29.40亿台币，连三个交易日买超共计69.07亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.778 32.730 32.555-32.778 32.555 5.24 6.16 司 元太外汇经纪公 32.780 32.728 32.582-32.780 32.599 3.07 3.20 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/ 0.000 -0.045/-0.030 美元/台币六个月期 -0.070/-0.050 -0.115/-0.090 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)