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市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 16:41 BJT

全球贵金属：11月20日SPDR黄金持仓减0.18%，iShares白银持仓增0.3%

路透11月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄金持仓量较周四减少0.18%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.30%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,243,850.1 11月20日 21,282,135.4 11月19日 -38,285.3 -0.18%

iShares 318,209,692.7 11月20日 317,256,368.7 11月19日 953,324.0 0.30%

(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)

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