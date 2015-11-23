CNH动态：美元强势致离岸即期一度创两个月低位，两地价差扩至逾400点

路透香港11月23日 - 离岸人民币兑美元 周一弱势走跌，早盘一度急跌180个点子，创两个月的低位，后跌幅有所缩窄。交易员指，近日美元偏强加之市场预期人民币纳入SDR后或会走贬，且市场并未见有中国央行干预，CNH走弱，与在岸价差亦扩大至逾400点。

“市场担心人民币入SDR后会走贬，加之这两天美元指数偏强，加上没见到央妈出来管，空头就强一些。”一位中资银行交易员称，下午伦敦盘进场后，CNH自低点有所反弹。

他认为，按最近经验，在CNH与CNH两地价差扩大至逾400点时，央行出手干预的机率较大，而这是空头比较忌惮的，而一些对冲基金在内的不少机构选择在这时适时抛售美元，买入人民币。

中国招商银行总行同业金融总部高级分析师刘东亮称，在美元强势周期背景下，人民币汇率在2016年料仍面临贬值压力，而贬值也可能只是时间问题，而中国经济能否企稳，将决定贬值预期在多大程度上得到兑现。

本地时间16:55，离岸人民币即期跌0.12%至6.4280，较上日收盘跌80个点子。早盘09：20时创下盘中低点6.4357。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.6150/6200，较上日收盘6.5900跌0.38%。

在岸人民币兑美元即期 早盘一度亦贬百点触及近三个月新低，受中间价跌至9月以来的近三个月新低带动。但随后大行结汇盘涌现令跌幅缩窄。两地价差逾380点。