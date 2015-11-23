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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 17:11 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆日内可能进一步上涨

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* 若小时线收在130.97上方，将导致更强劲的回升

* 130.97为132.26-130.57跌势的23.6%回档位

* 若继续在126.08-141.06走势的61.8%回档位131.80下方交投，则整体上偏空

* 日本市场逢假期休市，意味着交投比通常清淡

* 图表：link.reuters.com/kez95w

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 陈宗琦)

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