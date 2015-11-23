《汇市简讯》欧元/日圆日内可能进一步上涨

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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0854GMT
* 若小时线收在130.97上方，将导致更强劲的回升
* 130.97为132.26-130.57跌势的23.6%回档位
* 若继续在126.08-141.06走势的61.8%回档位131.80下方交投，则整体上偏空
* 日本市场逢假期休市，意味着交投比通常清淡
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 陈宗琦)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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