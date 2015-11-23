标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0627 1.0643 -0.15 -12.15 1.2097
美元/日圆 123.12 122.89 +0.19 +2.87 119.68
欧元/日圆 130.86 130.82 +0.03 -9.61 144.77
美元/瑞郎 1.0180 1.0182 -0.02 +2.40 0.9941
英镑/美元 1.5155 1.5189 -0.22 -2.68 1.5573
美元/加元 1.3390 1.3341 +0.37 +15.25 1.1618
澳元/美元 0.7177 0.7238 -0.84 -12.13 0.8168
新西兰元/美元 0.6508 0.6563 -0.84 -16.53 0.7797
欧元/瑞郎 1.0822 1.0841 -0.18 -10.01 1.2026
欧元/英镑 0.7011 0.7006 +0.07 -9.59 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2704 9.2795 -0.10 -2.10 9.4688
美元/挪威克朗 8.6636 8.6304 +0.38 +15.95 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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