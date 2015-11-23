版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 17:30 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0627 1.0643 -0.15 -12.15 1.2097

美元/日圆 123.12 122.89 +0.19 +2.87 119.68

欧元/日圆 130.86 130.82 +0.03 -9.61 144.77

美元/瑞郎 1.0180 1.0182 -0.02 +2.40 0.9941

英镑/美元 1.5155 1.5189 -0.22 -2.68 1.5573

美元/加元 1.3390 1.3341 +0.37 +15.25 1.1618

澳元/美元 0.7177 0.7238 -0.84 -12.13 0.8168

新西兰元/美元 0.6508 0.6563 -0.84 -16.53 0.7797

欧元/瑞郎 1.0822 1.0841 -0.18 -10.01 1.2026

欧元/英镑 0.7011 0.7006 +0.07 -9.59 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2704 9.2795 -0.10 -2.10 9.4688

美元/挪威克朗 8.6636 8.6304 +0.38 +15.95 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐