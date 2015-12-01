表格：预测机构对2016年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京12月1日 - 路透调查显示，2016年中国住宅市场均价预计上涨2%，继续受宽松政策环境以及热点城市带动，但库存偏高及需求透支意味着全年涨幅有限。另一方面，明年房地产投资增速很可能继续下行，而缓解高库存困境可能需要两年以上时间。

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路透调查问卷以及14家受访机构的回复汇总如下:

1. 您预计2016年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%) ?

14家接受调查的分析机构的预估中值显示，2016年上半年住宅均价将上涨2%，全年涨幅仍为2%。

2. 您认为2016年房价上涨或者下跌的主要原因是什么？

受访者认为房价将上涨的原因主要包括：政策（包括货币政策）继续放松、发达城市较好表现带动整体房价上升，今年土地及新开工低迷导致供给端增速放慢。

预期房价持平或趋降的理由包括：住房边际需求下降，库存仍然偏高、需求已透支一部分、经济下行压力加大。

3. 您认为中国的房地产市场高库存的困境何时能得到缓解？为什么？

多数接受调查的分析机构预计高库存需要两年以上才能得到缓解。

4. 您觉得房地产投资增速在2016年会继续回落吗？为什么？

八位受访者认为投资增速会继续回落，五位认为不会。

5. 您觉得哪些城市或地区2016年会出现较大幅度的房价下跌？为什么？

受访者认为，部分高库存的中西部二线城市、人口净流出的城市、部分东北及西部地区的中小城市会，其房价会出现较大幅度下跌。

6. 您认为2016年中央政府是否还会出台政策支持房地产市场？为什么? 如会，会采取哪些措施？

受访者均认为支持房地产市场的政策会继续出台。可能采取的措施包括：货币政策进一步放松（降准降息）、下调交易税费、降首付比例、继续放松公积金政策、在三四线城市实施直接购买商品房作为保障房以消化库存等。

7. 从1到10的范围内，您觉得目前中国平均房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。

14家接受调查的分析机构的预测中值为6.5，预测区间为2-9。85%的受访者认为房价偏高(>5)。